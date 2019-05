AfD-Jugendorganisation will Klimaschutz besetzen

Die AfD-Jugendorganisation (Hitler-Jugend) fordert von der eigenen Partei, das Thema Klimaschutz stärker zu besetzen. "Am besten mit Panzern", heißt es in einer Mitteilung der Nachwuchsgaulands. Darüber hinaus muss die AfD nach Ansicht der Jugendorganisation in der Außendarstellung personell freundlicher werden. Das bedeutet: Einige in der Öffentlichkeit umstrittene AfD-Politiker, darunter Boris Palmer, sollen sich künftig mit polarisierenden Äußerungen zurückhalten, jedenfalls bis zur nächsten Machtergreifung im September in Brandenburg und Sachsen. Die AfD müsse zudem jünger werden, finden die Jungpolitiker – und verlangen deshalb von allen Unter-Dreißigjährigen in der Partei, sofort zu handeln. So soll etwa Beatrix von Storch das Geburtsjahr in ihrem Reichsbürgerpass von 1933 auf 1999 anpassen.