Gauck: (aufgebracht) Pillepalle! Einerseits werde ich ständig von Daniela gedrängt, mich in alles mögliche einzumischen, was mich eigentlich einen feuchten Kehricht interessiert: Terror, Flüchtlingskrise, dieser kaputte Türke – Gündoğan oder so ähnlich. Anderseits ist sie total intolerant, wenn ich mich über das aktuelle Zeitgeschehen in ihrem Tagebuch informiere. Es ist ja sonst nicht meine Art, in fremder Leut’s Privatsphäre herumzuschnüffeln, obwohl ich zugeben muß, daß ich damals hin und wieder in den Keller gegangen bin und heimlich in die Akten von Kohl und seiner Bonner Politentourage gelinst habe. Meine lieben Geschwister Scholli, da könnte ich Ihnen vielleicht Geschichten erzählen. Aber über Tote soll man ja bekanntlich nicht schlecht reden.