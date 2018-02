mußten wir beim Lesen Deiner Bestandsaufnahme der Entwicklungen in der Musikindustrie: »Music has gotten very girly.« Es gebe überhaupt keinen Raum mehr für »young male anger«! Immerhin Du sorgst dafür, daß zumindest ein wenig Zorn junger Männer in der Branche erhalten bleibt. Etwa mit Songs wie »Summer of Love«, »You’re the best thing about me« und natürlich »Love is all we have left«. Ein Glück, daß wir Dich haben!

Küßchen: Titanic