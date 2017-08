Wenn von Asylsuchenden bewohnte Häuser brennen, muß man Verständnis mit den Überforderten haben, die solche Taten verüben, wenn deutsche Autos brennen, darf es keine Entschuldigung für alle irgendwie mit den Tätern Assoziierten geben. Und so sehr wir Ihnen die Wut gönnen − man hat es ja nicht leicht als strammer Konservativer dieser Tage −, beängstigt uns schon etwas, in welchen Jargon Ihr Schaum vorm Mund Sie bei der Verteidigung des Vaterlandes und seiner Organe kippen läßt: »Es wird den üblichen Verdächtigen wohl kaum gelingen, die Schuld für die Verwüstungen in Hamburg wieder einmal auf die Polizei und das ›System‹ abzuwälzen …« − Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte … − »Atemberaubend ist es, wie sie es dennoch versuchen … Der ›anwaltliche Notdienst‹ der Linksextremisten, die Rechtsverdreher also, die noch während der Ausschreitungen der Polizei in den Rücken fallen …« − Dolchstoß! − »Bislang genoß der Linksextremismus Narrenfreiheit, weil er sich bis weit in bürgerliche Kreise hinein auf eine romantisch-ästhetische Verklärung stützen konnte …« − Augenblicklich mag das Judentum in gewissen Staaten seine Hetze betreiben unter dem Schutz einer dort in seinen Händen befindlichen Presse, des Films, der Rundfunkpropaganda, der Theater, der Literatur … − »Es müßte aber doch heißen: In Hamburg ist kein Platz für die ›Rote Flora‹. Alles andere hieße, sich nach dem Linksterrorismus zu richten.« − Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde … Sie verstehen? Vermutlich leider nicht.

Mit undeutschem Gruß Titanic