15.5. Schatullenservice: Slogans zur freien Verfügung. Falls Sie zufällig Wiegel heißen und eine Autoverwertung betreiben: Autoverwertung Wiegel: Unangenehme Kunden wiegeln wir ab.

16.5. Immer weiter in »Rosas Rache«:

1971 Viel onaniert, muss den Sex überwinden.

Wir haben alle gefickt. Blöd, wenn man so geil wird. Ich werde immer geiler, das macht unbefriedigt.

Abends ferngesehen. »Ein Herz spielt falsch« mit O.W. Fischer und Ruth Leuwerick. In der Sauna, ich bumste jemanden in den Arsch.

Mittags zur Fassbinder-Gruppe ins Lokal. Fassbinder fand mich scharf, ging dann aber grußlos.

Berlin, Sauna. Carmen, tolles Mädchen, früher ein Junge, war scharf auf mich. Sie hatte eine tolle Figur. Dann in eine Kabine. Ich und ein anderer fickten einem gemeinsam ins Arschloch. Es ist ein tolles Gefühl.

17.5. Am Abend zur Stimmungsaufhellung edlen farbigen Seidenanzug angezogen, Nudelauflauf mit Salzgurke, Weißwein, TV: »Ich war einmal ein Bumerang«. Selbstfindungskomödie mit Helmut Zierl, der glaubt, in einem früheren Leben nepalesischer Schafhirte gewesen zu sein.

18.5. Abends ARD, Unterhaltungsshow für Superalte mit Jörg Pilawa. Das reine Nichts der ganze Mann. Jörg Pilawa ist der männliche Lana del Rey.

19.5. Zum Thee Fr. Bodenstein. Ihr Sohn für eine Woche in Frankreich. Will eventuell an der Sorbonne studieren. Ich rate zu. Sorbonne ist zwar keine erstklassige Universität mehr, aber immer noch eine gute.

20.5. Karriereschatulle: 1) Der einzige Mensch, der dein Leben verändern kann, bist du. 2) Arme Menschen tauschen Zeit für Geld, reiche Menschen Geld für Zeit. 3) Mach dein Auto zu einer rollenden Bibliothek.

21.5. BRAINSTORMING: Haustier Kackimann // Papst Franziskus operiert am Meniskus // Tschüss Winterspeck, hallo Frühlingsrolle

22.5. Viel zu früh aufgewacht (6.50), »Weiterschlafbier«, das erste seit dem ersten Ersten (haha). Die ganze Kunst besteht darin, es bei nur einem zu belassen. Vormittags schleppende Arbeit, ab Mittag Alibi-Aktivitäten: Einkäufe, Probe vom Petermännchen, Neuordnung des Kleiderschranks, Tiefkühlfach enteist, Spargel gestochen etc., Tätigkeiten auf niedrigem Niveau, aber der Tag bekommt auf diese Weise einen – wenngleich sehr überschaubaren – Sinn. Was ich übrigens gerne erledige, ist das Wässern des Gartens.

23.5. 1971 Teil 2 Wir gehen in eine Bar an den Docks. Jeder stieß jeden. Ich konnte nichts machen. Einen irre starken, riesigen Typ fand ich sofort toll. Er bumste mich die ganze Nacht. Er schlug mich mit der Hand ins Gesicht und auf den Arsch. Mir tat das Ficken etwas weh und ich stöhnte irre. Ich fand ihn toll. Er muss ja dumm sein.

Um 2 Uhr in die schwule Kirche, irre toll. Alles alte Schwuchteln, eine fette Negerin in knallrot und ein Neger mit Glatze in grün. Der Pfarrer bunt und die Messdiener in lila wie bei Genet.

Um sechs ging ich in die Continental Bar und traf einen riesigen Neger mit irre schmaler Taille und Muskeln, die Haare glatt nach hinten gekämmt. Ich ließ mich von ihm mit kleinem Schwanz bumsen, toll. Ich will ihn für einen Film.

24.5. Alltagsfrage: Warum kriegt man eigentlich immer noch so viele E-Mails, wenn man längst tot ist?

25.5. Heute nichts.

26.5. Gedanke: Suppe – Urlaub für den Gaumen.

27.5. Gute Beschimpfung: Schwindliger (wienerischer Ausdruck für einen Idioten – schwindlig im Kopf).

28.5. Tag des Pritschenmeisters.

29.5. 1972 Teil 3 Ich bumste mit jemandem kurz in den Büschen, immer mit schlechtem Gewissen, da ich ja den Film gemacht habe, in dem ich sage, dass ich gegen die Parkficker und anonymen Sex bin. Eine alte Frau sagte, dass mehr Menschen intensiver an Gott glauben würden, wenn sie mehr Gehalt bekämen.

Mich fragte eine Art japanischer Playboy, ob ich mit ihm mitwolle. Wir fuhren eine Stunde heraus. Er wohnte modern, spielte Callas vor, hatte einen ganz kleinen Schwanz und war fast impotent, bumste mich dann aber doch.

30.5. Ganz gut gearbeitet. Das Geheimnis ist das in der Schwebe Gehaltene, keinen Beweis Erfordernde, die Täuschung. Das beherrsche ich recht gut. Am Ende bleiben Kalenderweisheiten. Aber die gelten dann Gott sei Dank wieder für alle. Und jeden.