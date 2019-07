1.6. Erste Hitzewelle rollt über das Land. Arbeit am Schreibtisch deshalb umso quälender. Apfel Mülleimer. Nachmittags TV. Sebastian Vettel auf Welt.de zum Tod von Niki Lauda: »Er wird ein großes Loch hinterlassen, das keiner füllen kann.« Rennfahrersprache.

Abends trotz Saharawetter (oder gerade deshalb?) mörderische Appetit-Attacken: Fischstäbchen, Bio-Kartoffelklöße, Kräuter-Sardinen-Creme, eine kleine Dose Bouillabaisse, Studentenfutter, Schokolade. Komme mir vor wie ein Müllschlucker. Paralysiert noch TV (ARD): »Glaube, Liebe, Couscous«. Helmut Zierl spielt in dieser Verwechslungskomödie einen Pfarrer, in dessen Dorf Ausländer untergebracht werden sollen. Ulkiger »Culture-Clash«!

2.6. Alkoholfragebogen Teil zwei: 1) Gehen Ihnen Personen, die keinen Alkohol trinken, schnell auf die Nerven? 2) Ist Ihnen egal, wieviel Alkohol kostet? 3) Würden Sie Alkohol auch zu sich nehmen, wenn er ausschließlich in Pulver- oder Tablettenform gereicht würde? 4) Verstecken Sie Alkohol und finden ihn dann oft nicht wieder? 5) Fühlen Sie sich bei dem Gedanken an alkoholfreie Getränke unwohl?

3.6. Julia Engelmann zu Gast im ARD-Morgenmagazin. Nennt ihre Musik, ihre Texte, Bücher und Gedichte melankomisch. Moderator Ingo Nommsen nickt. Man muss zwar um die Ecke denken, aber da könnten er und seine Zuschauer sich was drunter vorstellen. Doch dann macht sie den guten Eindruck gleich wieder durch einen »Witz« kaputt: »Frauenfußball ist wie Pferderennen mit Eseln.« Ingo Nommsen, verlegen, ratlos, schämt sich für den Gast.

4.6. Schatullenumsonstservice: Falls Sie zufällig Baum heißen und ein Fischereigeschäft betreiben: Fischereigeschäft Baum – wie ein Baum in der Brandung.

5.6. Witzig: Jean-Claude Juncker soll nach seinem Ausscheiden als EU-Ratspräsident Händler bei »Bares für Rares« werden. Moderator Horst Lichter dazu: »De Jean Clood bei unser kleine Sendung. Da pack ich mir an de Kopp. Aber et hätt noch emmer joot jejange. Viel wisse mer nit über de neue Kollege. Nur dat er angeblich is wie son Kotelett: von beide Seiten bekloppt, haha. Ach Quatsch, aber jelenkisch is er wie sonne Ihsebahnschien. Haha. Ach Quatsch. Aber eins is klar: de hätt de Kopp nur zum Haarewäschn. Haha. Ach Quatsch. Der Jean Clood is een janz abstrakte Mensch. Da laachste disch kapott, dat nennt man Camping. Oder wie war dat gleich noch mal? Weeß nech mehr. Kennste de Kölsche HIV? Hab ich verjässe! Haha. Ach Quatsch.«

6.6. Gewitter mit Sturm. Aß abends stark, trotz Müdigkeit (Zitronensalat, Lendenschnitten in Rahmtunke). Tagsüber Arbeit am Roman, doch zweifelhaft. Wahrscheinlich Apfel Mülleimer. Abends noch eine halbe Stunde in Grillparzers Tagebüchern gelesen.

7.6. Geheimnisvolle Annonce in der »Hamburger Morgenpost«, Rubrik erotische Treffpunkte: NUR HEUTE. POLIN MIT HUT.

8.6. Ein dickes Ding: Die Zahl der Übergewichtigen soll sich weltweit bis zum Jahr 2030 auf über 3 Milliarden mehr als vermoppeln.

9.6. Fundstücke aus den Tagebüchern Richard Burtons: 1) »Gerahmte Tarantel geschenkt bekommen. Da wir zweifellos sehr viele schöne Dinge besäßen, sei etwas Hässliches vielleicht eine nette Abwechslung.« 2) »Folter, Fessel und Knebel verbinde ich unfairerweise automatisch mit Homosexualität.« 3) »Mein ganzes Leben war eine fantastische Komposition.«

10.6. Im TV WWM (Wer wird Millionär?). Inspiriert mich zu einem Text:

Wer fliegt spätestens bei 200 Euro raus? – Oma.

Wer verbraucht bei einer einzigen Frage alle Joker? – Oma.

Wer hat sich soviel Zeit mit den Antworten gelassen, dass Günther Jauch sauer wurde? – Sonja Ebers.

Wer hat als erstes eine Million Mark gewonnen? – Professor Freise.

Wer hilft nur, wenn er Bock hat? – Günther Jauch.

Wer stalkt andauernd anonym bei Elite Partner rum? – Günther Jauch.

Wer bespricht Anrufbeantworter, wenn man ihm nur genug Kohle hinlegt? – Günther Jauch.

Wer postet auf Facebook sein Essen/hat immer die geilsten Insta-Storys? – Günther Jauch.

Wer wurde noch nie zum Promi-Spezial eingeladen? – Jogi Löw.

Wer würde auch nicht kommen, weil er Angst vor den Fragen hat? – Jogi Löw.

Wer hat dauernd kein Geld? – Jogi Löw.

Wieviel müsste man ihm hinlegen, damit er sein Toupet absetzt? – Eine Million.

Wieviel kann man bei »Wer wird Millionär?« maximal gewinnen? – Eine Million.

Wieviel Geld würdest du gerne haben? – Eine Million.

Was kostet ein Werbeblock bei RTL? – Eine Million.

Wieviel kriegt Günther Jauch pro Sendung? – Eine Million.

11.6. 1) Ich möchte mal ein paar Tage faulenzen, leider weiß ich nicht, wie man das macht. 2) Knifflige Frage (Sloterdijk-Style): Kann man etwas in den realen Papierkorb werfen und virtuell wieder rückgängig machen?

12.6. Durchfall.

13.6. Tagsüber am Roman gearbeitet, nicht so schlecht wie sonst. Abends Trüffel-Leberpastete an Salat Waldorf, Ennstaler Lebkuchen. Sherry, Rotwein, Cognac Hennessy. Guter Durchschlaf.

14.6. In- & Out-Liste Juni. In: Einen ganzen Tag lang mal nichts trinken, frische Schnittblumen, auch kurze Strecken mit dem Pkw zurücklegen. Out: Vorsorgeuntersuchungen, eingewachsene Speisereste, Zahnfleischbluten.

Abends Hammelbraten mit Senf. Lecture »on da roof«. Imre Kertész: Der Betrachter. Wadenwickel wg. »Burning Feet«.