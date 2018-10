Machtwort mit 100 PS

Langsam werden wir ungeduldig. Schon seit zwanzig Minuten sitzen wir zwischen Türmen aus Aktenordnern, Instantkartoffelbrei-Packungen und Büchern, hauptsächlich diese Pappattrappen aus dem Möbelhaus. Für Punkt 10 Uhr hatte sich Helmut Markwort zum Interviewtermin in seinem Haus am Starnberger See angekündigt. Doch noch ist nichts zu vernehmen von ihm, dem berühmten Medienmann. Dann, draußen: ein drohendes Brummen, stetig lauter werdend, als würde sich ein außer Kontrolle geratener Renault Master dem Markwortschen Anwesen nähern. R-U-M-M-S-! bricht schließlich ein außer Kontrolle geratener Renault Master durch die Wand und überschlägt sich mitten im Wohnzimmer. Hustend, aber wohlauf schält sich ein grinsender Markwort aus dem Wrack und zupft sich Schuttreste aus der massiven Fönfrisur. "'In Ihrem Alter sollten Sie keine Kraftfahrzeuge mehr führen', haben sie gesagt", brummelt das staubübersäte bayerische Urviech. "'Sie sollten überhaupt nicht das Haus verlassen', haben sie gesagt. 'Und wenn Sie Ihre Tabletten ins Klo schmeißen, müssen wir Sie wieder festbinden', haben sie gesagt. Aber ich habe gesagt: Geht's scheißen, ich muss auf Tour!"

___STEADY_PAYWALL___

Helmut Markwort, ehemaliger Chefredakteur des "Focus" und bis heute dessen Herausgeber, ist 81 Jahre alt und will es noch einmal wissen. Die Tour, von der er redet, ist seine Wahlkampftour, und durchführen tut er sie mit seinem eigenen, knallgelben PR-Wagen, dem "Faktomobil". "Ganz recht, ich möchte für die FDP in den Bayerischen Landtag einziehen, notfalls indem ich mit der getunten Karre pfeilgerad in den Plenarsaal brettere!" Der Blattmacher, der sich als Darsteller in Sexstreifen wie "Alphornsolo im Saunaclub", "Haustermin bei Oma Bums" und "Zeitbombe Altersvorsorge" einen Namen gemacht hat, zeigt längst keine Scheu mehr vorm Kontakt mit dem einfachen Volk. "Ich habe jahrelang an bierseligen Diskussionsrunden mit richtigen Plebejern teilgenommen. Dass diese Sonntags-Stammtische live im BR-Fernsehen übertragen wurden, habe ich erst ganz am Ende herausgefunden!" Begegne er allzu aufmüpfigen Wählerinnen und Wählern, bleibe ihm immer noch die Flucht nach vorn, in die Fahrerkabine: "Notfalls 'verwechsle' ich dann eben mal Brems- und Gaspedal, hähä."

Wahlkampf auf Rädern, das hat bei den Liberalen Tradition: Walter Scheel auf dem gelben Wagen, Guido Westerwelle mit seinem Guidomobil, Jürgen Möllemann im Leichenwagen, und jetzt Helmut Markwort am Steuer des, man muss es wieder und wieder hinschreiben, "Faktomobils". Sollte der 1936 Geborene, der für den Landkreis München Süd kandidiert, in den Landtag gewählt werden, wäre er dessen Alterspräsident, eine Funktion, die aufgrund einer obskuren Klausel in der Bayerischen Verfassung bis heute von den sterblichen Überresten Franz Josef Straußens ausgefüllt wird. Bevor es aber soweit ist, liegt ein steiniger Weg vor Helmut Markwort. Der oft genug mit stupider Bürokratie verbunden sei, "Sie wissen schon: Akten." – "Sie meinen 'Akten, Akten, Akten'?" haken wir zwinkernd nach. – "Warum sollte ich das Wort dreimal sagen?" erwidert Markwort forsch. "Ich habe doch keine Zeit zu verlieren!"