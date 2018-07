Studie enthüllt: Auf welche Clickbait-Artikel Sie nicht hereinfallen sollten!

Und was das damit zu tun hat, was Frauen wirklich wollen, welcher Nationaltrainer zurücktritt, damit er zu DIESEM Verein wechseln kann, und welche Rolle ein superniedlicher Chinchilla für Ihren Karriereerfolg spielt, wenn Sie ein Krebsforscher sind, der kurz vor der Entdeckung eines Heilmittels steht, aber womöglich schon morgen sterben muss, wenn er das hier nicht liest – nackt!

"Das ist ja interessant", sagt der überall verkabelte Schimpanse, ___STEADY_PAYWALL___der in einem speziellen Sensorikraum des Instituts für "Profitable Lockangebote an User-Schwachmaten" (kurz: PLUS) eingesperrt ist und sogenannte "Teaser" vorgesetzt bekommt.

Er sagt es nicht mit Worten, sondern mit Exkrementen: Auf einen für Primaten optimierten Touchscreen, der verschiedene Bezahlartikel von "Spiegel", "Bild" und anderen Webpublikationen anzeigt, knallen Affenkotstücke. So öffnet "Milli", wie der in den Nullerjahren geborene Menschenaffe von den Forschern getauft wurde, die für ihn interessanten Paywall-Angebote.

"So wollen wir in Erfahrung bringen, auf welche Reize Nutzer im Web intuitiv anspringen. Sozusagen aus dem Bauch heraus entscheiden, hahaha", lacht ein älterer Mann im weißen Kittel. Er ist der Leiter des Instituts und erinnert ein wenig an den Dr. Best aus der Werbung damals. "Ja, haha, der Dr. Best! Was der wohl heute macht? Wenn Sie das erfahren wollen, dann müssen wir später mal unter vier Augen miteinander reden." Er macht eine reibende Geste mit Daumen und Zeigefinger und zwinkert.

Ähm, halt, kann es sein, dass Dr. Best jetzt in einem verrückten Labor Quatschforschung betreibt? "Sie sind clever, haha. Aber vielleicht bin ich ja gar nicht er. Vielleicht ist er ja tot und ich habe seine Überreste ausgegraben, um an seine Zahnhygienegeheimnisse zu kommen, zu erfahren, welche Auswirkungen Obst und Gemüse auf das Gebiss haben. Tomaten, Äpfel, Bananen …"

Klatsch!

Milli scheint Interesse an den Ausführungen des Institutsleiters gefunden zu haben.

"Es ist schon ein scheiß Job", klagt nun eine junge Laborassistentin.

"Am liebsten möchte ich hier weg, raus aus den stinkigen Klamotten, die Brüste in den Wind halten und ordentlich von hi-" Sie bricht mitten im Wort ab, öffnet das Haar, während sie durch eine schwere Stahltür gleitet, die ein kursives P in zwei Blautönen ziert.

"Na, interessiert?" fragt nun der Doktor mit dem nicht mehr ganz weißen Kittel. "Dann werfen Sie einfach Ihren Kot gegen die Tür."

Wie bitte? Meint er "Code"? Was ist denn hier los: Gibt es nicht auch vernünftige Menschen in dieser PLUS-Welt?

"Schönen guten Tag", grüßt da eine Professorin, die gerade die heute gewonnen Daten analysiert. "Meine Name ist Paula Rintkrise, und ich bin hier die treibende Kraft."

Oha, eine kompetent erscheinende Person.

"Kommen wir gleich zum Punkt: Sie wollen unsere Studienergebnisse über Paywall-Artikel. Sie wollen erfahren, mit welchen Methoden User besonders gut gelockt werden können."

Ja.

"Damit Sie sie warnen können."

Ja.

"Damit kann ich dienen!"

Gut.

"Wussten Sie zum Beispiel, dass billig inszenierte Bezahlschrankentexte häufig viele unnötige kurze Absätze enthalten? Vor allem hinten heraus. Das liegt schlicht daran, dass längere, womöglich verschachtelte Absätze, die viele Kommakonstruktionen enthalten, der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die gerade bei der jungen Generation aufgrund von …"

Hm?

Die Professorin ruft plötzlich laut: "Ein Orkan zieht über Deutschland. Welche Orte besonders gefährdet sind!"

Huch. Vielleicht auch dieser?

"Das erfahren Sie, nachdem Sie mit mir in Ruhe die Studienergebnisse durchgegangen sind."

Okay, darauf kann man sich einlassen.

"Denn bei allem Verständnis dafür, dass angesichts der teilweise erschreckend zurückgehenden Kioskverkäufe größere und gerade kleinere Verlage zu zusätzlichen Bezahlmethoden greifen müssen, sind manche Lockmittel schon bedenklich. Ich meine, es ist ja okay, wenn man seine Leserschaft dazu auffordert, die Netzpräsenz mit ein paar Euro mehr zu unterstützen, aber manches ist sogar gefährlich. Aber auch teilweise sehr lustig."

Prof. Rintkrises Augen leuchten. "Was ich Ihnen jetzt erzählen werde, das ist wirklich der helle Wahnsinn. Auf was Leute alles hereinfallen! Wofür sie ihre Geldbeutel öffnen! Aber ich werde es Ihnen nicht einfach nur erzählen. Ein Superstar wird dazu Hits seines neuen geheimen Albums schmettern! Also: Das Wichtigste, was sie beachten sollten ...

Sie wollen die Geheimnisse von Prof. Rintkrise vom PLUS-Insitut erfahren? Dann werden Sie mit einem Upgrade jetzt TITANIC-Nazigoldmitglied!