Es ist zu einfach!

Wie TITANIC dem deutschen Medienbetrieb (und Beatrix von Storch) das Ende der Union unterjubelte

von Moritz Hürtgen

Am Donnerstag, den 15. Juni, hat sich das Zerwürfnis zwischen Kanzlerin Merkel und Bayernochse Seehofer so so weit entwickelt, dass viele Medien schon von einem Ende der Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU orakeln. Ja, es drängt sich der Eindruck auf, dass die Leute regelrecht auf den maximalen Knall in der Union gieren. Verständlich: Die Fußball-WM beginnt langweilig, vom „Asylchaos“ merkt man eh nur im Internet was – nicht auf der Straße.

Doch zur Aufspaltung der Union wird es natürlich nicht kommen, soweit sind Seehofer (alle ab- und ausweisen) und Merkel (alle ein bisschen später ab- und ausweisen) gar nicht auseinander. Bei TITANIC gönnen wir unseren News-süchtigen Landsleuten jedoch den ultimativen Kick, und beschließen, wenigstens die gewünschte Meldung in Umlauf zu bringen. Das hat vor nicht allzu langer Zeit schon einmal geklappt beim #miomiogate mit Julian Reichelts „Bild“, als Kevin Kühnert mit einem Russenhacker namens Juri im Bunde war.

Weil es diesmal schwieriger werden dürfte – schließlich soll nicht nur die „Bild“ reingelegt werden – nehme ich mir für die Vorbereitung Zeit. Nach 20 Minuten Photoshop und Brainstorming ist eigentlich alles erledigt: ___STEADY_PAYWALL___ Mein Twitteraccount @hrtgn soll morgen vom Profilnamen „Moritz Hürtgen“ auf „hr Tagesgeschehen“ geschaltet werden, natürlich mit passendem Profilbild der fiktiven Sendung versehen. Bevor mein Account umgewidmet wird, fange ich am Abend an hessische Lokalmeldungen zu twittern, damit kritische Journalisten morgen, wenn sie meinen Account prüfen, mindestens drei mal scrollen müssen, bis sie auf meine zahllosen TITANIC-Tweets stoßen. Viel Freude macht mir das: Der Rasen im Eintracht-Stadion kommt im nächsten Jahr aus Japan, twittere ich, auf der Strecke Kassel-Frankfurt verkehren Züge künftig mit Bordbistros und im „Hessenquiz“ des HR hat ein E. Hauck einen neuen Punkterekord aufgestellt. Da ich ja noch „Moritz Hürtgen“ und nicht das „Tagesgeschehen“ bin, gehen mir durch den Regionalquatsch einige Follower flöten.

Auch am Freitagmorgen gibt es auf dem Profil @hrtgn hessische Nachrichten zu lesen. Punkt 12 mittags jedoch nenne ich mich in „hr Tagesgeschehen“ um, ändere Profil- und Titelbild und die Accountbeschreibung in „Politik-/Kulturnews aus Hessen und Deutschland“. Um 12:04 Uhr mittags twittere ich: