"Amputieren geht über studieren"

Die Chirurgen in Deutschland warnen vor Nachwuchsmangel. Gerade auf dem Land kommt auf 100 freiwillige Feuerwehrmänner gerade mal ein Gehirnchirurg. Auch davon nur jeder zweite mit Universitätsabschluss. Die wenigen echten Chirurgen reißen sich beim Amputieren vor lauter Stress ein Bein aus. Was also tun? Ein Modellprojekt in Bregensburg weist den Weg in eine blutige Zukunft.

Bregensburg, Frühjahr 2019. Herbert Kuhkaff lächelt: "Vor zehn Jahren suchte ich verzweifelt einen Chirurgen, der mir mein Raucherbein abnimmt." Seine Krankenkasse sei nicht in die Pötte gekommen, in der Großstadt bekam er keinen Termin. "Teilweise hing ich zwei Schachteln lang in der Warteschleife!" Als er in seinem Hobbyschuppen eines Nachmittags zufällig neben seiner Motorsäge aufwachte, kam ihm die rettende Idee: Warum nicht selbst zur Amputat schreiten? "Ich brauchte nur die Säge, einen Stofflappen und den Himbeergeist. Als ich aus dem Koma erwachte, war alles gut." ___STEADY_PAYWALL___

Es dauerte nicht lange, da hatte sich Kuhkaffs Erfolg herumgesprochen. Im Familienkreis entfernte der Operateur aus Leidenschaft in wenigen Wochen mehrere Extremitäten, einen Tumor (Darm) und zwölf Hasenscharten. "Alles mit der Motorsäge!" lacht er heute in seinem zum Ausbildungszentrum ausgebauten Hobbyschuppen. Zunächst sei ihm freilich die Justiz auf die Skalpelle gerückt: "Die wollten mir einen tiefen Schnitt durch die Rechnung machen!" Er wurde belächelt, verspottet und strafrechtlich verfolgt. Aber Kuhkaff glaubte an seine Methoden und schnippelte tapfer weiter.