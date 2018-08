Halt! Stehengeblieben! Bevor ich Ihnen eine meiner seltenen Meinungen geige, zeigen Sie mir erst mal Ihre Papiere, aber zackig! Es muss ja alles korrekt zugehen. So, so, Journalist. Na ja, muss es auch geben. Wer soll sonst mein Gesicht überall rumzeigen. Haha. Sehen Sie, Humor habe ich schon. Humor ist, wenn man trotzdem verhaftet.

Was war jetzt die Frage? Ah, Nazis im Staatsdienst. Nun denn, das ist natürlich keine ganz einfache Frage, der man ausschließlich rechtlich begegnen kann. Das muss gesellschaftlich diskutiert werden. Und diese Gesellschaft besteht nun mal auch aus Nazis. Dann gibt es da noch unbescholtene Bürger. Und besorgte. Und wütende. Und auf der anderen Seite Staatsfeinde von links und aus dem Ausland, die keinen Respekt vor dem Staat zeigen - v.a. wenn er in Form eines glatzköpfigen Sprücheklopfers auftritt. Und das geht natürlich nicht.

Polizisten müssen sich trotz täglicher Angriffe und Übergriffe immer korrekt verhalten. Und tun das auch in 135 von 100 Fällen. Das belegt die Polizeistatistik. Aber Dienst ist Dienst und Schnaps ist Teilnahme an einer Pegida-Demo. Da sollte man schon die Privatperson vom Staatsdiener unterscheiden. Genau schauen, wieviel Uhr es ist oder ob Urlaub eingereicht wurde. Eine Lehrerin muss in ihrer Freizeit keine Kinder mögen, ein Tierpfleger will nicht unbedingt privat noch Kot schaufeln - weswegen sollen Staatsdiener rund um die Uhr das Grundgesetz respektieren?

Und noch was kommt hinzu: Wir konnten in den letzten Jahren feststellen, dass, wenn man Nazis Nazis nennt, sie aus Trotz Nazidinge tun. Deswegen ist es gerade jetzt bei diesem unbedeutenden Einzelfall in Sachsen wichtig, dass der Staat sich vor seine Nazis stellt. Damit sie keiner auf Anhieb entdeckt und sie Nazis nennt. Nazischutz ist Staatsschutz ist Volksschutz!

So, das reicht. Hier haben Sie Ihren Ausweis zurück. Das Honorar bitte aufs übliche Konto. Und jetzt ab, bevor ich die Polizei rufe!