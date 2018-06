Weil Dir um 1218 AD durch den Landesherrn Engelbert I., Erzbischof von Köln, die Stadtrechte verliehen worden sind, begehst Du in diesem Jahr Dein 800jähriges Stadtjubiläum. Da ist bei Dir für Alt und Jung jede Woche mächtig was los, wie wir Deinem »Stadtanzeiger« entnehmen können, z.B. in der Ausgabe vom 2.5. auf S. 6 unter der Überschrift »Nähkurs bei der VHS«: »Werl. Es sind noch Plätze frei im Nähkurs der VHS, der am Dienstag, 8. Mai, um 17 Uhr im VHS-Haus startet. Auf dem Programm steht das Nähen von Kleidern für Kinder und Erwachsene sowie Dekorationen für Haus und Garten.«

Nur vier Seiten weiter heißt es: »Näh-Workshop für Kinder«, sprich: »Werl. Einen Näh-Workshop für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren bietet die VHS am Samstag, 5. Mai von 11 bis 14 Uhr im VHS-Haus an.« Ja, spinnen wir denn? Mitnichten! Statt dessen werden wir auf S. 11 in großen Lettern noch einmal umgarnt: »Näh-Workshop der VHS in Werl« (»Werl. Einen Näh-Workshop für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren bietet die VHS am Samstag, 5. Mai…« usw.).

Weißt Du, Werl, worauf wir mal wieder richtig Lust haben? Genau, uns einfach in den laufenden Verkehr einzufädeln und mit flinker Tachonadel auf der A44 an den Autobahnkreuzen Werl und Werl-Süd wie stets an Dir vorbeizunähen, äh, -mähen.

Verflixt und zugenäht! Titanic