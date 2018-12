Auch FWS probiert sich an einem derzeit boomenden Subgenre: dem Einschlaf-Podcast. Die Kunst: mit möglichst langweiliger Stimme möglichst langweilige Dinge zu sagen. "Das kann ich prima", prahlt das Staatsoberhaupt mit dem verwechselbaren Brummbass. Geplante Inhalte: Steinmeier liest aus seiner Autobiografie "Es lebe unsere Demokratie", präsentiert seine Lieblingsbücher ("Der kleine Prinz", "Es lebe unsere Demokratie"), ehe er die letzten 295 Minuten erzählt, was er den ganzen Tag so macht: "PlauderZzzzzZzzzzzeit, hehe!" Riesig freut er sich über sein eigenes Aufnahmestudio, eingemeißelt in den Schlosskerker. "Nur 760 500 € - finanziert durch Crowdfunding, sprich Steuergelder!" bedankt sich der Nachwuchs-Podcaster bei seinen Untertanen.

Länge: 347 Minuten. Täglich. Start: 1. Januar 2019.

