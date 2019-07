"Ich bin ich, auch wenn das manchmal hart ist"

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat im Leben noch einiges vor. Ein Gespräch über brutale Metaphern, sexy Spritpreise und seine vier Söhne.

TITANIC: Herr Hofreiter, 21 Prozent bei der Europawahl, 17 Prozent in Bremen, Ihre Partei ist ja mächtig im Aufwind. Um mal einfach so drauflos zu quasseln: Heißt der nächste deutsche Kanzler vielleicht Anton Hofreiter? ___STEADY_PAYWALL___

Hofreiter: Ja.

TITANIC: Huch. Damit hatten wir jetzt nicht gerechnet. Das wirft den weiteren Fragenkatalog ein wenig durcheinander …

Hofreiter: Dann übernehme ich. Schon 2017 wollte ich nach ganz oben, aber dann haben mir Katrin und Cem den Parteivorsitz weggeschnappt. Jetzt nichts gegen Weiber und Osmanen, aber frustriert war ich schon.

TITANIC: Umfragen zeigen jedoch, dass es mit Ihrer Popularität nicht weit her ist. Ihr Beliebtsheitswert liegt bei 0,2 Prozent, in Adelskreisen noch ein wenig drunter. In Ihrer eigenen Fraktion werden Sie gerne mal als "Hirntoni", "Hintodtoni" oder "Anton Puffreiter" apostrophiert. Ihren Mitmenschen erscheinen Sie oft grob, humorlos, verbissen.

Hofreiter: Das wird jetzt alles anders. Bald bin ich fünfzig. Zeit für einen Imagetransfer, einen inneren Gestaltwandel. Ironischer, witziger, verspielter will ich mich künftig präsentieren. Deshalb hier ein mutiges Geständnis: Ich bin heterosexuell, habe Fussel im Bauchnabel und archiviere meine abgeschnittenen Zehennägel in der Reihenfolge ihrer Größe. Ich spreche dänisch, habe vier Söhne und 17 prächtige Schmöker geschrieben. Ich möchte volks- und körpernah agieren. Apropos, wollen wir uns duzen?

TITANIC: Nein.

Hofreiter: Nur mit dem herzlich Lachen klappt's noch nicht so, aber ich kichere jetzt manchmal, zum Beispiel über Annalena Baerbocks supersüßes Stottern. Und betrachten Sie mein neues Pressefoto, wie smart ich da gucke. Den Kopf bissl schräg, in den Augen so ein jovial-perverses Glitzern. Zu cool!

TITANIC: Cool wie … Robert Habeck?

Hofreiter (hält sich die Ohren zu): Welcher Robert? Ich bin ich, auch wenn das manchmal hart ist, zum Beispiel abends allein im Bett, kurz vorm Einschlafen.