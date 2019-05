Fridays for Fusel

Alarmierend: Jugendliche trinken immer weniger Alkohol. Ein offener Brief des Deutschen Spirituosen-Verbands und des Deutschen Brauer-Bundes an eine enthaltsame Generation.

___STEADY_PAYWALL___

Liebe Jugendliche!

Mit Bedauern mussten wir lesen, dass der Alkoholkonsum in Eurer Altersgruppe von Jahr zu Jahr abnimmt. Die Zahlen sprechen Schnapsbrände: Nur noch 8,7 Prozent der Deutschen zwischen 12 und 18 Jahren trinken jede Woche, im Jahr 2004 waren es noch 21,2 Prozent. Alkoholgenuss hat in Eurer Altersgruppe "einen historisch niedrigen Stand erreicht", wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert. Natürlich respektieren wir das. Sicher, man kann auch ohne Alkohol Freude am Leben haben. Aber will man das? Ethanol ist ein wesentlicher Baustein unserer abendländischen Kultur. Engagierter Bier- und Schnapsverbrauch ist Teil des Erwachsenwerdens, seit jeher. Eure Eltern haben in ihrer Jugendzeit getrunken. Eure Großeltern haben getrunken, und zwar nicht zu knapp. Alko-Schach, Komasaufen, Bierathlon oder S-Bahn-Surfen mit zwei Promille im Blut sind kulturelle Riten, die es zu bewahren gilt.



Beherzter Alkoholkonsum hat zahlreiche Vorteile. Er bringt Menschen zusammen, erzeugt Geselligkeit, löst die Zunge, gerade bei einer soziophoben, in Sachen Live-Kommunikation so wenig geschulten Generation wie der Euren. Wer unerschrocken Zielwasser trinkt und auf dem Schulhof beim heimlichen Dosenstechen gewinnt (Tipp: hinterm Notausgang der Turnhalle), ist voll angesagt; der oder die kommt nicht nur in der Clique prima an, sondern auch beim anderen Geschlecht. Auch nicht zu verachten: Alkohol sorgt für kreative Schübe, entfacht Genialität, ob in der Theater-AG oder der Poetry-Slam-Projektwoche. Ohne Alkohol wären viele Meisterwerke niemals entstanden. Was wäre die deutschsprachige Literatur ohne Alkohol? Die Werke von Klopstock, Kafka oder Kehlmann sind ohne Alkohol gar nicht zu denken.