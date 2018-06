Finnland, erwache!

Die Finnen sind eine wenig leidenschaftliche Nation. Sie interessieren sich für gar nichts, außer für Saunas, Eishockey, Wodka und Atomkraft, in aufsteigender Reihenfolge. Die finnische Liebe zur Atomkraft ist immens. Andere Nationen hatten nach Tschernobyl Panik vor verstrahlten Pilzen und gerieten erstmal ins Grübeln. Die Finnen bewilligten drei Wochen später das nächste AKW. Das größte Atomkraftwerk Europas entsteht in Olkiluoto an der finnischen Küste. Die Gemeinde hat nichts dagegen. Kein Wunder, sie bewarb sich selbst. Als sie den Zuschlag erhielten, lagen sich die Anwohner in den Armen, so erzählt man sich, tanzten Ringelreihen, fuhren Autokorso die ganze Nacht, eine alle mitreißende Pro-Atom-Kraft-Bewegung erfasste die ganze Region.

Beim Fischgeschäft in Rauma, der nächstgelegenen Kleinstadt des Kraftwerks, starte ich meine Mission. Ich betrete den hutzligen, stinkenden, holzvertäfelten Laden. Ein halbes Dutzend Kunden steht stumm vor der Theke. Rentier-Augen, depressive Blicke, hohe Wangenknochen, manche sogar höher als die Augen, mehr Aki Kaurismäki geht nicht. Die Ladentür fällt hinter mir ins Schloss. Ich räuspere mich. Dann lasse ich die Bombe platzen. "Moi! Moi!", rufe ich in die Runde. Bleiche, hohläugige Trollschädel starren mich an. Kunden zucken zusammen. Eine altes Mütterchen im Pelzmantel umklammert ihre Einkäufe. Fremde Menschen einfach so grüßen, schon das gilt in Finnland als geisteskrank. "Moi! Moi!", wiederhole ich gnadenlos. Zwei Silben wie ein Peitschenhieb. Dann starte ich mein Kreuzvehör, gehe in die Vollen: "How do you like Ydin Voima?"

Ydin Voima = Atomkraft, das weiß ich dank Google Translate. Ich habe mir ein kleines Fachvokabular zusammengestellt. Niemand reagiert. Nichts regt sich, nicht einmal die Pupillen. Nur ein Mann ganz links neben der Warentheke nickt. Ein älterer Mann mit Nilpferdnase, Typ Axtmörder. Er trägt eine Art gefütterte Saunabademantel aus moosgrünem Samt. "Hyvin", sagt er. Hyvin heißt "gut". Zur Bekräftigung seiner Sichtweise hebt er einen Daumen nach oben. Hab ich’s mir doch gedacht. Zeit für einen gnadenlosen Konter.

"Paha!", pariere ich. Paha heißt "schlecht". Mein deutscher Daumen saust wie ein Fallbeil nach unten.

"Ydin Voima – räjähtävä", beschwöre ich. Das heißt: explosiv. "Rääjäähtääväää ..." Vielleicht hat es ihnen das einfach noch keiner gesagt. Vielleicht sind die Gefahren noch nicht bis hierhin gedrungen, hier oben kommt ja alles etwas später an, Europa, Menschenrechte, Monogamie.

Der Saunabademantelträger schüttelt den Kopf, lässt sich nicht beirren. Jetzt muss ich schwerere Geschütze auffahren. "Tschernobyl, Fukushima, Gudrun Pausewang!", skandiere ich in die quälende Stille. Jetzt habe ich diese sturköpfigen Dumpfbacken aber am Wickel, diese Rentierfresser, diese Randexistenzen der EU. Finnland, verrecke!, will ich rufen, finde aber keine Wörter. Mein Finnisch-Vokabular ist bereits erschöpft, aber das macht nichts, die Faustregel lautet: Einfach an jedes Wort ein i dranhängen, oder zwei. "Radioaktivi!", erkläre ich, die Hände beschwörend gen Himmel gereckt. "Krawummii!", krakeele ich.

Die Reaktion ist: geht so. Jetzt hab ich aber genug. Jetzt muss ich alles, alles geben, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, sie aus ihren inneren Saunahäuschen zu locken. Ich recke die Brust, hole die hölzerne Rassel aus meinem Reiserucksack und lege los: "Sein wa doch ma ehrlich – Atomkraft ist gefährlich!"

Die Verkäuferin krallt ihre finno-ugrischen Fischfinger noch tiefer in den Hering. "Gegen die Spaltung von Mensch und Atom – Für die soziale Revolution!"

Fellmütze hält sich die Ohren zu und singt ganz leise die finnische Nationalhymne. "Hacken krallen, Schienen sägen: Dem Atomstaat Saures geben!"

Das alte finnische Mütterchen kratzt sich den Schorf von der Stirn. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie alles verstanden haben, und ergänze vorsichtshalber noch: "Super-Gaui, Super-Gaui – Ninistö ist ’ne dumme Saui!", wobei ich den Namen des finnischen Staatsberhaupts elegant einflechte. Niemand regiert.