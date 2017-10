Vom Fachmann für Kenner

Sie haben es doch tatsächlich geschafft, wurden in den Bundestag gewählt, und das in Ihrem Alter! Aber wie genau wollen Sie und Ihre elitäre, wenn auch schrumpfende Gruppe aus Fraktions-»Freunden« das eigentlich anstellen, was Sie die nächsten Jahre so vorhaben, Sie wissen schon, das mit dem Merkel-Jagen und so? Eins schließen Sie zumindest aus: »Wir müssen nicht konstruktiv sein«, sagten Sie direkt nach der Wahl in einer Talkshow.

Sehr konsequent, man will ja nicht auf den letzten Metern die Taktik wechseln. Wir drücken die Daumen, daß Sie Ihre Partei bis zum Ende der Legislaturperiode komplett dekonstruiert haben.

À la bonne heure! Titanic