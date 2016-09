Vom Fachmann für Kenner

Ich bin nicht überrascht, als ein junger Mann im Rewe eine Getränkedose aus der Palette nimmt und in zwei Zügen austrinkt. Schließlich sieht man ja immer öfter angebrochene Tafeln Schokolade, Kekspackungen oder Weinflaschen in Supermärkten. Gestaunt habe ich aber, als er dann ganz selbstverständlich die leere Dose in den Rücknahmeautomaten gesteckt und anschließend den erhaltenen Bon an der Kasse eingelöst hat.

Binge Listening

Also die ersten Folgen haben mir jetzt net so gefallen. Grad in der ersten (und noch in der zweiten) hat man das Gefühl, der Ludwig van hätte sich ganz schön was bei Mozart und Haydn abgeguckt. Das hat man irgendwie schon mal gehört. Erst so ab der fünften Folge wird es dann etwas besser, weil sich da endlich auch mal was Schicksalhaftes ankündigt, aber schon die sechste Folge hängt wieder durch, und die siebte finde ich hier im Forum ein klein wenig überbewertet. Eigentlich kommt die Geschichte erst in der neunten Folge so richtig in Schwung, aber da war bei mir irgendwie die Luft schon raus. Und das Ende finde ich dann auch ein bisserl überkandidelt. Alles in allem nichts für mich. Aber wer’s mag… Geschmäcker sind ja verschieden.

Karsten Wollny