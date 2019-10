Alleskönner Kürbis: So orange wird der Herbst

Herbstzeit ist Kürbiszeit! Ob als höllisch-schöne Halloween-Deko oder als Protagonist einer kühlen Kürbisgazpacho: Dieses geschmackvolle Gemüse ist einfach ein Allrounder für ein heimeliges Familienleben. Doch wie nutzen wir Butternut und Co., um den Herbst für unsere Lieben zu einem wohligen Winterauftakt zu machen? Mit diesen einfachen Tricks werden die nächsten Wochen zu einem orange-runden Erfolg.

Deko

Was der Kürbis alles kann: alles. Es ist schwierig, zu entscheiden, mit welchem Teil dieses gemütlichen Gemüses man das heimische Hauptquartier zuerst dekorieren soll. Das Wichtigste: Ein Hokkaido in der Hand ist besser als eine Bischofsmütze auf dem Dach. Wenn wir den perfekten Herbstlook für unsere Küche und alles, was drum herum so ist, kreieren wollen, dann heißt es, jeden Teil unseres frisch gepflückten Freundes zu verwenden. Von Hokkaido zu Rockaido! Die schicke Schale ergibt ausgiebig eingelegt tolle Falt-Vorhänge fürs Gästeklo, und getrocknet werden die knackigen Kerne in Kombination mit den Brotresten aus den Tupper-Brotdosen der ruppigen Racker zur perfekten Grundlage eines Dekotellers, der ruck, zuck zum True-Fruits-mäßigen Smoothie upgecycelt werden kann. Harte Schale, weicher Kern – mit harten Kernen darin.



Saison

Der Oktober stellt uns wieder vor die Frage: Süßes oder Saures? Mit einem klassischen Kürbis kriegen wir beides! Halloween bietet einen ansehnlichen Anlass, um unsere Lieben um uns zu scharen und ein bisschen „Family Time“ in unseren allgemein anstrengenden Alltag zu integrieren. Das gemeinsame Halloween-Kürbis-Schnitzen bringt zusammen, was zusammengehört: Das eckige Messer muss ins Runde. Anlässlich des geliebten Geisterfests ist die Kürbis-Kunst auch eine mollige Möglichkeit, Mitgliedern der eigenen Familie zu gedenken, die bereits den Kürbis abgegeben haben. Ein würdevoller Weg ist das Verewigen des verstorbenen Verwandten als Vorbild für das schnittige Schnitz-Werk, um einen gemeinsamen Trauermoment aus dem bärenstarken Bastelnachmittag zu machen. Opa Karl mochte kleine Kinder doch immer schon so gern. So kann er ihnen auch nach dem Tod noch mal von der Türschwelle unters C&A-Kostüm luschern und als Türbis weiterleben! Zusatz-Tipp: Falls es karzinomäre Krebsfälle in der Familie gibt, platziert die galante Gattin neben dem Weber-Grill einen prächtigen Patisson-Kürbis, der von Natur aus selbst aussieht, als hätte er Tumore. So geht geschmackvolles Gedenken! Selbst ist die Frau!

Küche

Jetzt geht’s ans Eingemachte! Denn eine kreative Kürbiskönigin, die wir alle sein wollen (und können! und werden!), weiß, wie man unser allerliebstes Herbstgemüse verarbeitet, um einen garantierten Gaumenschmaus zu zaubern, den man in willigen Weck-Gläsern verstauen kann – und das ganz ohne oder auch mit tüchtigem Thermomix (Rabattcode im Shop). Liebe geht durch den Magen und wir alle sind schon unser Leben lang auf der Suche nach der kulinarisch-kohlenhydrat-koordinierten Kürbissuppe. Hier gibt es jetzt endlich die Antwort auf die Frage: Was kommt zuerst, der Kürbis oder die Kartoffel? Beides natürlich! Das Schaurig-Schöne an Suppen ist ja, dass wir auch noch die älteren Exemplare unseres geschlechtsneutralen Gemüses verarbeiten können, sodass wir an eine natürliche Note herankommen. Alter schützt vor kohligem Kochtopf nicht. Aber wir alle sollten immer dran denken: Übung macht die Meisterin, es ist noch keine Meisterin vom hohen Himmel gefallen und, um eine gesetzeswidrige Gemüsesuppe auf den Tisch zu zaubern, zaubert es sich am besten mit einem Siemens-Stabmixer. Rühren ist Silber, Pürieren ist Gold. Probieren geht über Studieren. Und überhaupt: Was gibt es Schöneres, als die kräftigen Kurzen und den murmeligen Mann mit einem frisch gezauberten germanisch-georgischen Gemüserezept vom hohen Höffner-Hocker zu hauen? Hochmut kommt vor dem Fall und ein gestiefeltes Gemüse wie der kündbare Kürbis hat noch jedes Mus zur Muse gemacht. Liebe geht durch den Maggi. Der Hokkaido fällt nicht weit vom Stamm! Daher weiß die wissende Weichkocherin: Die besten Schürzen gibt es bei Galeria Kaufhof.

Liebe

Wir machen die Zeit der fallenden Blätter zur Zeit der fallenden Hüllen … Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Wick Medinait!

Antonia Stille