Bim-Bim-Bim! Die kleine Totenglocke am Westturm läutet aus voller Brust. Leises Weinen dringt aus dem Karner. Dann spült ein Orgelschwall die Trauergemeinde aus dem finsteren Kreuzgerippengewölbe in den Klostergarten, ganz vorne der Sarg von Bruder Ambrosius, dahinter sieben tanzende Klageweiber und Mitbruder Sebaldus. Sebaldus hält den Kopf gesenkt, traurig wippt seine Kapuze. Er ist jetzt der letzte Einwohner von Sankt Pankraz.

Risse in der Tapete des Sozialgeflechts Weltkirche

Eine gute Frage. Kaum jemand versteht heute noch, wozu es Orden und Klöster überhaupt braucht. Dabei nahmen Mönche früher wichtige Aufgaben wahr, etwa Beten, Jäten und in der Fastenzeit Spanferkel und Wachteln durch den Dorfweiher scheuchen, damit diese als "Fische und Meeresgetier" durchgingen. "So leicht ließ sich Gott damals an der Nase rumführen", schmunzelt Bruder Sebaldus. Aber auch das Unterrichten fiel in den Zuständigkeitsbereich der Brüder, das Messen lesen, Suppe brauen, Bier ausschenken. Und: am Stehpult dicke Bücher abschreiben. "Heute, in Zeiten von Plagiatsjägern, ein absolutes No-go", bedauert Bruder Sebaldus. Er kopiert inzwischen nur noch für den Eigenbedarf, z.B. alle Romane von Rita Falk, "davon hab ich inzwischen einen ganzen Stoß, das ist besser als jede Selbstgeißelung."

Die Regeln des Klosters sind so streng wie ehedem. Jeder Mönch muss ein Keuschheitsgelübde ablegen, sich dem Prinzip der Zöliakie unterordnen und seinen bisherigen Namen ablegen. "Nichts Weltliches darf uns anhaften", weiß Bruder Sebaldus, der vor seiner Weihe unter dem bürgerlichen Namen Dr. Lovehole für eine Sexhotline arbeitete. Der Tagesablauf im Orden ist eintönig, die Richtschnur lautet "ora et labrador", bete und arbeite. Zweimal am Tag ist ein Hofgang erlaubt, einmal im Monat ist Besuchstag, an dem Sebaldus mit seiner Mutter hinter einer dicken Glasscheibe telefonieren darf. "Viele junge Leute halten das nicht durch", berichtet er. "Ich hatte schon Mitbrüder, die solche Methoden als Verbrechen gegen die Mönchlichkeit betrachteten. Sorry, Kalauer sind hier drin natürlich auch verboten", seufzt er und greift zum Bußgürtel.