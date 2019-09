Bizarrodeutschland an der Urne

Österreich hat gewählt. Doch wer ist dieses Österreich überhaupt? TITANIC hat vor der Wahl mit Wählerinnen und Wählern gesprochen. Wer sind sie? Was treibt sie an? Und wo gibt es die besten Käsekrainer?

Egon Losacher sitzt an diesem Freitagmorgen an seinem Küchentisch und denkt nach. Seine spärlich eingerichtete Gründerzeitwohnung, die er sich mit seinem ebenfalls ledigen Bruder teilt, liegt im 2. Bezirk. Seit hier 2011 Straßenprostitution verboten wurde, befindet sich das einstige Vergnügungsviertel im Abstieg. Immer mehr Akademikerfamilien und teils unverheiratete Paare strömen herein und lassen ohnehin schwierige Grätzl wie das Stuwerviertel zu einem unkontrollierbaren Meltingpot wachsen. Beflissentlich legt Egon Losacher seine gestopfte Filterzigarette weg, um Milch in sein Dinkelmüsli zu gießen. "Ich nehme das jetzt am Morgen immer zu mir, denn in der Beilage der Presse stand, dass Bio gut für mich ist." Sein Blick richtet sich zur Wand. "Soll ich Grün wählen?" platzt es in einer Mischung aus Aufbruch und Verzweiflung aus ihm heraus. Egon Losacher ist sich wie viele Menschen dieser Tage unsicher.

Losacher ist einer, der seit seiner Geburt im 2. Wiener Bezirk wohnt und einer, der nie etwas anderes als ÖVP gewählt hat. Einer, der gern ins Beisl geht und Fan von Austria Wien ist. "Obwohl der von Juden gegründet wurde", sagt er. Losacher scheint der Durchschnitt der unteren Mittelschicht zu sein. Es sei nicht einmal die Ibizia-Affäre gewesen, er kann Kurz schlicht und einfach nicht leiden. "Ich gönne es dem Knabenkanzler nicht, dass er dafür verantwortlich ist, wenn es mir im Alter schlecht geht. Dann gebe ich das doch lieber den Ökos in die Hand."

Marius Geier und sein Genosse Erhardt Steininger wohnen im 6. Bezirk der österreichischen Hauptstadt. Ein hipper Bezirk voller touristischer Kaffeehäuser, Second-Hand-Läden und kleiner Restaurants, die nahezu alle Variationen der asiatischen Küche abdecken. Die ehemaligen Würstelstände sind zu kleinen Hotdog-Schnellrestaurants verkommen. Es gibt sogar Sitzgelegenheiten. Auf der Karte werden Gerichte angeboten, die Soja oder Lupine enthalten. "Das ist hier jetzt eben so", seufzt Geier. Man müsse damit klarkommen, dass jede linke Idee am Ende auch der kapitalistischen Verwertung unterworfen wird. So werde auch der Traum einer nachhaltigen Ernährung nun von rücksichtslosen Öko-Kapitalisten vereinnahmt. Beide Männer sind Funktionäre der Kommunistischen Partei Österreichs.

Das letzte KPÖ-Bezirkstreffen haben sie groß angekündigt und sogar in Anrainerbezirken beworben. 200 Leute sollten kommen. "Am Ende waren es drei", gesteht Geier. "Und eine Pizza!" ergänzt Steininger. Auf die Frage, ob sie die KPÖ oder linke Strömungen hier im Land in der Krise sehen, antworten beide im Gleichklang, dass man nun offen daran arbeite sich politisch und habituell der urbanen Bürgerlichkeit anzunähern, um diese zu infiltrieren. Diese Möglichkeit habe man bisher verpasst, man baue aber in der nächsten Legislatur auf dieses Konzept. Von einem roten SUV ist die Rede.