Der erfolgreiche Steuerkünstler Clemens Tönnies ist Schlachter aus Leidenschaft (allein 20,4 Mio Schweine im Jahr 2016) und Aufsichtsratswurstsitzender bei Schalke 04. Sein Gesicht ist in der Öffentlichkeit umstritten.

Was ist der Unterschied zwischen einem deutschen Apfelbaum und dem Amazonasregenwald? Der Amazonas brennt länger! So lustig dieser Witz ist, birgt er doch eine tiefere Wahrheit: Das Gebiet des Amazonas ist unvorstellbar groß, wenige Buschfeuer wie just können der gewaltigen Urwaldfläche Brasiliens nicht die Sojabohne anhaben. Dabei möchte ich zunächst klarstellen: Ich habe nichts gegen Bäume. Aber wie der Mensch sein Körperhaar stellenweise entfernt, will der Planet sich nicht allerorts von Wald überwuchern lassen. Wo wer was wachsen lässt, ist nicht zuletzt Geschmackssache, getreu dem Schalke-Motto: Alles kann, aber wat mut, dat mut.

Jedoch stellt sich angesichts hemmungslos Überbevölkerung zusammenproduzierender Afrikane … äääh … durchaus die Frage, wieviel Wald die Welt sich leisten kann, wo doch jedes Fleckchen Agrarland zum Anbau von Tierfutter benötigt wird, sollen auch zukünftig nicht bloß Beilagen auf unserem Teller liegen. Rechnerisch mag es stimmen, dass eine rein pflanzliche Ernährung mehr Menschen versorgen könnte als gute Vollwertkost, doch zu welchem Preis? Blasse, blutleere Vegangespenster überall auf der Welt, denen das Salatblatt zwischen den Lippen jede Lebenslust raubt – ist es das, wofür die Flammen bekämpft werden sollen? Schon die alten Griechen wussten viele Dinge. Am Ende zerstört Feuer nicht nur, sondern auch.

Es ist wohl mehr der ideologisch motivierter Hass auf kerngesunde Normalbürger denn echte Angst ums Klima, die grüne Dinkelbackfische à la Greta auf die Barrikaden gehen lässt. Die moralinsauren Ablenkungsdebatten um ein paar kokelnde Äste sollen die Erinnerungen an das Wohlbehagen verdrängen, das brennendes Holz uns spenden kann. Der Geruch von Rauch lässt mich an meine Kindheit zurückdenken: Wie ich mit der Familie nachts am Lagerfeuer saß und Schweine geschlachtet habe, oder wie wir nachts mit Fackeln in den Wald gegangen sind zum Ferkelschlachten, oder wie wir die Nachbarn geräuchert und dabei noch mehr Schweine geschlachtet haben. Tragen wir nicht alle solche Erlebnisse im Herzen, das noch in der Tiefkühltruhe auf seine Zubereitung wartet? Wer hier meint, durch höherwertigen Lebenswandel auftrumpfen zu müssen, werfe das erste Schwein!

Statt große Töne zu spucken sollten einige wohl lieber kleinen Speck von Tönnies schlucken! Im Ernst: Am Ende zählt doch, was jeder einzelne von uns zum Erhalt des Planeten beiträgt. Eigentlich ist es ganz einfach: keine Flugwurst kaufen, an roten Ampeln den Motor nicht auf Vollgas schalten, kein Altöl im Ententeich entsorgen. Und am Ende bietet der niedergebrannte Urwald doch auch eine Chance für die brasilianische Gesellschaft: Eine Gesundschrumpfung macht das verbleibende Naturparadies zur echten Attraktion für groß und klein, die touristische Erschließung vereinfacht sich, und mit dem eingenommenen Geld wird der Regenwaldschutz überhaupt erst möglich! All das verdanken wir den Flammen, die gerade medienwirksam zur Umweltkatastrophe hochgejazzt werden. "Cui bono"“, frage ich mich da.