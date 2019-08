Der Mythos des Antisisyphos

Der Vorstand seines Umweltvereins hatte Felix dazu verurteilt, für den Rest des Sommers jene Steintürmchen abzubauen, die gewissenlose Touristen Tag für Tag auf Teneriffas Playa Jardín errichten, um ihren ganz persönlich gestapelten Schotterhaufen fotografisch in die Cloud zu wedeln, als wäre er leicht wie Mikroplastik. Und wenn Felix die Bildunterschriften richtig deutete, würde er hier den Rest seines Lebens verbringen. Hashtags wie #vacationlife, #traveladdict und besonders #endlesssummer ließen ihn ahnend schaudern. Gerade erst vor seiner Ankunft hatten 150 Umweltschützer den Strand in einer konzertierten Aktion turmfrei gekullert, jetzt wuchsen wieder erste Türmchen in den Himmel. Und Felix sollte, so der einstimmige Beschluss, jeden einzelnen Stein dorthin zurücklegen, wo er hergenommen war, auf dass die Grillen, Spinnen, Schlangen und sonstigen Plagegeister der Wüsteninsel wieder Obdach fänden. Bei Nichtverbüßen der Strafe, so hatte man ihm bedeutet, würde er von weiterer Vereinsmitgliedschaft ausgeschlossen – und damit wäre dann auch jeder Kontakt zu seiner großen Liebe Maja beendet, die von ihm, Felix, nämlich nichts wissen wollte. Er zündete ein Kippchen an und ließ den Blick schweifen.

Zu den Gründen von Felix' Verbannung kursieren verschiedene Geschichten, die alle ihren Anteil an der Wahrheit beanspruchen dürfen. Zum einen soll Felix dabei erwischt worden sein, wie er einen Zigarettenstummel im Klo entsorgt hatte. Zum anderen soll Felix in der Damentoilette geraucht und Sprüche an die Kabinenwand geschrieben haben, die Maja offensiv zum Geschlechtsverkehr aufforderten. Unklar ist, weshalb Anklage und Schuldspruch zustande kamen, und es war Felix jetzt auch reichlich egal. Er hatte sich schließlich nichts vorzuwerfen: Die Zigarette, so behauptete er, sei in Wirklichkeit eine Tamponfolie gewesen, die schon seit Stunden im Klosett geschwommen und die er zwar mehrmals herunterzuspülen versucht habe, was jedoch erfolglos geblieben sei und deshalb wohl kaum einer Strafe würdig. Und bei der Toilette habe er sich schlicht in der Tür geirrt, überdies verwende er ausschließlich abwischbare Ökomarker für seine Sprüche, deren schwarzer Humor leider nicht bei jedem verfange. Außerdem sei Maja eben auch einfach ein geiles Gestell, da gebe es überhaupt keine zwei Meinungen.

Eine Möwe schiss Felix die Brille dicht, seine blond flatternden Locken schmiegten sich sogleich an die sämige Kotsoße. Die Wut in ihm türmte sich höher, #shitglasses #boringjob #endlesssummer. Da saß er nun auf dieser gottverdammten Insel mit nichts außer einem Zelt, einem Rucksack und einem MP3-Player mit den größten Hits der Rolling Stones. Es half alles nichts, Felix krempelte die Ärmel seines T-Shirts nach oben, um möglichst bescheuert auszusehen, und baute sein erstes Türmchen zurück. Stolz betrachtete er die sorgfältig naturgerecht verteilten Steine, da erspähte er durch die verschmierten Gläser seiner notdürftig an der Hose abgewischten Brille in der Ferne zwei neue Stapel, die in der Zwischenzeit von einem Influencerpärchen errichtet worden waren. „Das ist ja wie bei Medusa“, dachte Felix, verzückt von seiner Bildungshuberei. „Baut man einen Steinturm ab, baut Medusa in der Zwischenzeit zwei neue.“ Und: „Hehe, Medusa hat ein Schlangenhaupt, ich nur eine Hauptschlange.“ Den Spruch wollte er sich unbedingt für zu Hause merken, falls er da noch mal hinkäme. Und dann in der Damentoilette an die Wand kritzeln und seine Telefonnummer dazuschreiben, Maja bittend, doch vielleicht mal durchzurufen zwecks Sex und mehr. Mag sein, dass ihm dieser Move wiederum schlecht bekäme, aber das Leben ist eben kein Pornohof, da muss man auch mal was brüskieren, dachte Felix, während die Influencer vegane Hashtags auf der Stapelspitze balancierten. „Pff“, dachte Felix. „Halten sich für ausgefallen und individuell, aber dann machen alle das gleiche Ausgefallene und Individuelle. Ja, Gesellschaftskritik kann ich!“

Der nächste Turm fiel unter der Zerstörungswut seiner Hände, doch schon reckten an anderer Stelle zwei Steinschlangen vorwitzig ihre feucht schimmernden Köpfe in die Höhe, als würden sie rufen: „Komm Felix, reiß mich nieder, pflück mich auseinander mit deinen Händen, zerfick mich, du Lumpenständer!“ Er hatte schon jetzt keine Lust mehr. Irgendwie überraschte ihn das, auf der anderen Seite aber auch nicht. Er hatte schließlich eben schon keine Lust gehabt, vorhin nicht und zu Hause auch nicht. „Ach, wenn doch wenigstens bald ein Öltanker strandete oder ein Wal ausliefe!“ seufzte Felix, meinte es aber umgekehrt. „Dann käme sicher auch Maja nach Teneriffa und sie sähe, wie sehr ich mich für die Umwelt einsetze, und dann würde sie sich in mich verlieben.“ So dachte er, und er glaubte es wirklich. Er war ein Blinder, der nichts sehen kann, weil schon wieder eine Möwe seine Brille zugeschissen hat. Wir müssen uns Felix als einen hoffnungslosen Fall vorstellen.



Valentin Witt