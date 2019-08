Auf eine Feuerzangenbowle mit Quentin Tarantino

Außer uns sitzen lediglich zwei junge Frauen in der Gaststätte, Schülerinnen oder Studentinnen vielleicht. Schüchtern tuscheln sie am anderen Ende des Raumes miteinander, blicken ab und zu verstohlen herüber. "Hey Girls!" Quentin fuchtelt mit den Armen. "Come over here!" Die Mädchen wechseln unsicher Blicke und winken dann ab. "Come on, let’s have a party, don’t be shy!" versucht Quentin es weiter. "You don’t have to be afraid, my friend Harvey is in prison now. You know Harvey?" Quentin klatscht erklärend mit der flachen Hand gegen die Oberseite seiner Faust. Zögerlich erheben sich die Angesprochenen und staksen uns entgegen, stellen ihre Gläser auf der Theke ab und verschwinden eilig.

In der #metoo-Debatte ist Quentin mit einer Blauäugigen davongekommen, doch er weiß, er muss vorsichtig sein. Zu schnell wird einem Hollywoodmann wie ihm heute wegen eines flüchtigen Blicks, eines verschwitzten Kompliments oder einer beiläufig in den Arsch geschobenen Gummifaust auf Twitter der Prozess gemacht. Wie ist die Stimmung im Filmgeschäft derzeit? Geht weiter die Angst um, oder können Frauen sich inzwischen etwas sicherer fühlen? "Yeah, Hollywood!" antwortet Quentin verrätselt. Um Hollywood geht es auch in seinem neuen Film, genauer: um das Hollywood vor 50 Jahren, die gute alte Zeit, als Männer noch Männer und Frauen noch Frauen waren. Als man sich noch jede und jeden mit LSD gefügig machen konnte, ohne dass ein Internetmob gleich unbewiesene Vergewaltigungsvorwürfe in die ganze Welt posaunte.

Um den irren Sektenguru Charles Manson und dem Mord an Sharon Tate geht es. Was hat einen feinsinnigen Künstler wie Quentin Tarantino am Psychopathen Charles Manson gereizt? Soll der Film auch als Kommentar zu aktuellen Debatten über political correctness verstanden werden? "Where are the girls?!" kräht Quentin weh. "Are they gone? Now we need schnaps! Yeah, schnaps!" Schon ist der berühmteste Tausendsassa des Filmgeschäfts wieder in Fahrt. Während seine unbekannten Begleiter mürrisch in ihre Gläser starren und Brad Pitt auf der Suche nach Netz sein Smartphone herumreckt, schwitzt Quentin wie ein Berserker im Schein des nun wieder lodernden Kamins.

Was zur Hölle zog ihn nur an diesen mythischen Ort? "Hey!" Als hätte er die Frage vernommen, wendet Quentin sich plötzlich an seine Kumpanen. "Do you know why we got here?" Verschwörerisch schaut er umher. "Because this is the place where they invented the fucking feuerzangenbowle!" Auf einen Wink bringt der Wirt einen Eimer Sangria mit drei Strohhalmen. Nach dem ersten Glas, erklärt Quentin seinen mäßig gespannten Zuhörern und zündet den ersten Strohhalm an, sei man leicht beschwipst. Nach dem zweiten, der nächste Strohhalm wird entflammt, fühle man sich unbesiegbar. Aber nach dem dritten – Quentin stiert irren Blicks auf Brad Pitt und fackelt den letzten Strohhalm ab – "after the third glass of feuerzangenbowle you'll act like a schoolboy again. This will be the subject matter of my next film!" Das vierte Glas hingegen, so wird Quentin später feststellen, ist der perfekte Stoff für einen Filmriss – mit Kultgarantie.

Valentin Witt