Katze, Wellensittich & Koala – wohin mit meinem Haustier im Urlaub?

Pferde dürfen bei vielen Fluggesellschaften inzwischen nicht mehr im Handgepäck mitgeführt werden, auch in Bus und Bahn sind Rosse von der Beförderung meist ausgeschlossen. Diese Probleme lassen sich vermeiden, wenn die Tiere zuvor in handliche Einzelteile zersägt und im heimischen Tiefkühlfach verstaut werden. Einfach beim örtlichen Abdecker nachfragen, viele stellen ihre Dienste schon für kleines Geld zur Verfügung. Wer das Glück hat, in der Nähe eines Pferderippers zu wohnen, kann das edle Reittier auch einfach auf der Koppel lassen, der kümmert sich dann schon.

Es ist leichter, sich einzugestehen, dass die Anschaffung des Riesenpythons ein Fehler war, wenn er einer Klettertour am Nanga Parbat im Weg liegt. Traditionell behilft man sich hier mit einer Sporttasche, die halb geöffnet in einer Bahnhofstoilette "vergessen" wird. Großkatzen, Nashörner und Skorpione mögen eher belebte Einkaufsstraßen als neuen Lebensraum und sollten in einem unbeobachteten Moment aus dem Kofferraum in die Freiheit entlassen werden.

Kleintiere können i.d.R. an den Urlaubsort mitgenommen werden, z.B. als Aufstrich in der Proviantbox. Hierbei gilt die Faustregel: Alles, was in einen Mixer passt, möchte dort auch hinein. Doch Vorsicht ist geboten: Seltene oder gar vom Aussterben bedrohte Mitbringsel aus dem letzten Urlaub sollten vor der Grenze verzehrt werden, um Missverständnisse beim Zoll zu vermeiden.

Autobatterien sind sehr anhänglich und können bei Vernachlässigung schweren Schaden nehmen. Längere Abwesenheit sollten deshalb nach Möglichkeit vermieden werden. Dennoch lebt auch "der beste Freund des Menschen" nicht ewig, manchmal ist eine Trennung unumgänglich. Eine für beide Seiten verträgliche Lösung ist es, ältere und schwächliche Akkumulatoren, die eine Urlaubsreise nicht überstehen würden, in die freie Natur umzusiedeln. Feuchtbiotope sind die ideale Umgebung für Altbatterien und bieten genügend Auslaufmöglichkeiten. Merke: Es zeugt von moralischer Größe, ein geliebtes Wesen zu dessen Wohl aus der Hand zu geben.

Valentin Witt