Im Osten Deutschlands wählt ein Viertel der Menschen eine rechte Partei. Ein weiteres Viertel wählt die AfD. Wieso ist das so? Woher kommt die Wut? Woher kommt die Angst? Und woher kommen die vielen Ausländer? Ein Verständnisversuch von Paula Irmschler. "Sachsen, du hast es ni immer leicht

Drüben warn die Wessis reich

Treuhand, Kapital, de Wende

Sin für unser Volk das Ende

Doch ich verstehe deine Wut

Ausländer tun uns echt ni gut"

Diese Zeilen der Band "Ostdeutschlands geballte Hand" aus Kotschnitz gehen unter die Haut. Weil sie so treffend ein Gefühl beschreiben, das viele Menschen nunmehr über Generationen im Osten kennen. Maik88, der Sänger der Band, wuchs bei seinem alleinerziehenden Vater und vor allem bei seiner Großmutter auf. Das erzählt ein weiterer Song der Gefühlscombo auf dem Album "Kopfschuss". Die Mutter hat bereits ein Jahr nach der Wende rübergemacht, weil sie, so erfahre ich von dem Songtextportal Genius.com, eine "egoistische Schlampe" war. Der Vater wusste sich nicht anders zu helfen, als in Rostock-Lichtenhagen '92 eine dicke Party mit seinen Kumpels zu feiern. Jeder kennt Liebeskummer. Die Bilder von dem Vorfall, als er hinfiel und sich das Knie verstauchte, während die Meute Richtung Flüchtlingsheim mit einem Molotowcocktail in der Hand rannte, verfolgen die Familie bis heute. "Du kamst zu Fall, sie waren überall", heißt es im Refrain, "aber wir kämpfen für dich weiter, denn jedes Ross braucht seinen Reiter". Maik88 hat offenbar Emotionen und scheut sich nicht, sie zu verbalisieren und kreativ umzuwandeln. Woher also der Hang zum Rechtsextremismus?

Ich habe Maik88 vor ein paar Jahren am Bahnhof getroffen, als ich auf der Durchreise nach Görlitz war, wo mir ein hochdotierter Journalistenpreis überreicht werden sollte. Er trat eine Dose Bier in meine Richtung und schrie: "Hey du hässliche Missgeburt, wart’s ab, bis dich mal ein Flüchtling vergewaltigt!" Das war schockierend und bitter, ja. Und ziemlich krass ausgedrückt. Doch wer schon mal in Kotschnitz war, weiß, dass es nicht so gemeint ist. Solche Sätze spielen sich in einem Kontext ab, den man im Westen des Landes schwer nachvollziehen kann. Das weiß ich heute, weil seitdem einiges an Ostliteratur erschienen ist. Dort liegt sehr viel brach, Häuser stehen teilweise leer, eine schlechte Infrastruktur herrscht vor und es sind kaum junge Menschen vor Ort. Dass man da den Wunsch hegt, eine Frau möge von einem Flüchtling vergewaltigt werden, das mag heftig sein, aber es geschieht nicht in einem luftleeren Raum. Ich sprach ihn damals an: "Hey, woher kommt deine Wut?" Er entgegnete, ich solle meine grünversiffte Fresse halten. Ich begann zu verstehen. Da gibt es nichts anderes mehr für die Menschen. Logisch, dass man dann irgendwann darauf kommt, in die nächstgrößere Stadt zu fahren und ein paar Ausländer und Zecken zu klatschen, wie es Maik88 noch an diesem Abend vorhatte. Was soll man denn auch hier tun, an einem Ort, der immer schläft? Als er mich am Gleis eine Weile durch die Gegend schubste, erfuhr ich durch ein Badge auf seiner Jacke von der Existenz seiner Band und nahm mir vor, sie zu Hause zu googlen, um zu sehen, was ihn umtreibt. Mir wurde einiges bewusst, was ich lange ausgeblendet hatte.