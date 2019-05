So chic wird die neue Notre-Dame!

Der Teufel liegt in den Details. Soll das neue Dach aus Polyethylen gegossen werden oder lieber aus Glas sein, oder soll man es diesmal aus Sicherheitsgründen gleich ganz weglassen? Wählt man eine Drehtür als Eingang, eine automatische Schiebetür oder so eine Flügelpforte wie in alten Western-Saloons? Hausmeister Émile Charbon empfängt uns mit einem Lachen zum Pressetermin auf dem immer noch romantisch lohenden Baugelände. "Gute Nachrichten, Mesdames et Messieurs! Die Kleiderständer sind gekommen. Zehn Stück, im Angebot. Das ist eine Sorge weniger. Ah oui, und da bringt unser Ministrant neue Farbe!" Ein buckliger Knabe, der das rechte Bein etwas nachzieht, schleppt vier Eimer Eierschalenweiß heran und stellt sie neben einem Tapeziertisch ab. Nun lässt sich auch Weihbischof Thibault Verny blicken. "Excusez-moi, ich muss erst mal eine rauchen – selbstverständlich in der neuen Raucherecke", grinst er und steckt sich eine Merguez an. "Es ist gerade alles sehr stressig. Ich habe heute morgen erfahren, dass wir für 2020 keine Genehmigung für Fußballübertragungen bekommen. Aber immerhin eine Orgel dürfen wir wieder aufstellen, frei bespielbar für Gäste, wie in modernen Bahnhöfen!"

Notre-Dame, die nach einem ihrer Sponsoren fortan Vittel-Kathedrale heißen wird, soll Groß und Klein gleichermaßen anziehen. "Ermäßigter Eintritt für Kinder sowie Familienrabatte sind ein Muss!", forderte Emmanuel Macron kürzlich in einem Leserbrief an "Le Monde". Die Kleinen bekommen tatsächlich schon jetzt etwas geboten: Neben der Federwippen-Anlage steht eine riesige Pappwand mit den beliebten Zeichentrickfiguren "Die Minions" (französisch: "Les Mignions") darauf; durch die ausgeschnittenen Löcher in den Gesichtern der gelben Frechdachse können Besucher ihre Köpfe stecken und sich fotografieren lassen. Aber auch auf die einheimische Kultur besinnt man sich. "An einem der Seitenschiffe wird es einen Stand mit frischem, saisonal belegtem Flammkuchen geben, zum fairen Preis! Und direkt unter dem Jesuskind – übrigens eine Arbeit des Abschlussjahrgangs 2018 der Mimen- und Clownschule Gaulier – hängt ein schöner A2-Kunstdruck des wohl berühmtesten Gemäldes von Leonardo da Vinci, der Mona Lisa beziehungsweise La Joconde, wie sie bei uns heißt. Wir sind schon ein ausnehmend blödes Volk."

Auch wenn es in den vergangenen Jahren nicht so rund lief: Die Grande Nation hat sich immer wieder aufgerappelt. Selbst in diesem Moment, als eine unbezahlbare hölzerne Marienfigur spontan in Flammen aufgeht, verliert niemand seinen sprichwörtlichen Humor. "Das nennt man wohl Vorführeffekt", lacht der Hausmeister und stellt den Feuerlöscher beiseite. "Aber unser savoir-vivre ist stärker als tausend Höllenfeuer oder die Tatsache, dass uns keine Versicherung diesseits des Rheins mehr aufnehmen mag. Und nun richten Sie Ihr Augenmerk auf ein weiteres Highlight!" Mit einem heftigen Ruck zieht er eine Plane weg und enthüllt zwei augenscheinlich frisch modellierte Wasserspeier. "Sacré bleu!", ächzt eine Medienvertreterin. "Kann man solche scheußlichen Gargoyles der Öffentlichkeit zumuten?" Der anwesende Kirchenmann beschwichtigt: "Das sind keine Gargoyles, das sind Nachbildungen unserer jüngst heiliggesprochenen Nationalhelden Franck Ribéry und Vincent Cassel."

Ein altertümlicher Prachtbau erfindet sich neu. Die Journalistinnen und Reporter, zumindest jene, die nicht in das immer größer werdende Erdloch im Fundament gestürzt sind, erhalten zum Abschied einen Lucky-Luke-Heliumballon. Auch er steht für unsere Werte, unsere Träume, unser Streben nach einem vereinten Kontinent.

Torsten Gaitzsch