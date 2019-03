In der Höhle des Pandas

Wie weit darf Menschenverachtung gehen? Die Umweltschutzorganisation WWF schreckt diesbezüglich laut Buzzfeed nicht einmal vor Mord zurück. In einem zehn Punkte umfassenden Listicle hatte die Seite unter Einbindung nerdiger Gifs die schwersten Verbrechen dokumentiert, in die der WWF verwickelt sein soll, darunter Waffenhandel, Folter, Vergewaltigungen und eben Mord. Das scheint so gar nicht zu dem niedlichen Logo der Stiftung zu passen. Verbirgt sich hinter der Pandamaske tatsächlich eine so hässliche Fratze wie bei Cro? Klarheit soll ein Besuch bei den Tierschützern bringen, dort, wo sie ihre Pläne aushecken, im Schweizer Ort Gland unweit des Genfersees.

"Junger Mann, einmal kurz stehengeblieben oder ich schieße!" begrüßt ein im Umgang mit Menschen ungeübt wirkender Jüngling mit angelegtem Schnellfeuergewehr in der Einfahrtsstraße der WWF-Zentrale. Nicht einmal hier lassen einem die Fundraiser Frieden! Doch es gilt keine Zeit zu verlieren, denn Zeit ist Geld; Geld, das für die Rettung des Planeten angeblich so dringend benötigt wird, wie auch der Anquatscher zugeben muss. Enttäuscht weist er uns den Weg zum "Journalisteneingang".

Über eine schmale, geländerlose Hängebrücke geht es auf die andere Seite des krokodilverseuchten Wassergrabens, der das Gebäude umgibt und laut rotierender Infotafel in der Brückenmitte CO2-neutral wirtschaften lässt. Bilder auf der Fassade erinnern kritische Eindringlinge an die zahlreichen Spezies, die dank des WWF (bislang) gerettet werden konnten: Panda, Tiger, Elefantenspitzmaus, Springteufel, Dieselfahrer, Carsten Maschmeyer, Bettwanzen – um nur einige zu nennen.

Wider Erwarten ist am Empfang eine lange Schlange. Gerade vertilgt sie den Rezeptionisten, nur die veganen Schuhe schauen noch aus dem Maul der Python. "Monty hatte gerade ein Hüngerli", lacht Pflegerin Paula, während sie routiniert eine Sterbeurkunde fälscht. "Er heißt so, weil es immer so lustig aussieht, wenn er einen Mann wegschmaust. Kennen Sie das Leben des Brian? Das steckt Monty gerade im Hals, genau mein Humor!" Ein Mensch, so scheint es, ist hier nichts wert, wenn keine Spenden fließen. Hastig kaufen wir im Besuchershop eine Packung Handgranaten und werfen das Rückgeld in die bereitstehende Sammelbüchse der Marke Heckler & Koch.