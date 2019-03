"Ich darf aus gesundheitlichen Gründen nur Auto fahren"

TITANIC: Von wem stammt eigentlich der Titel der Kampagne: "Looks like shit. But saves my life."?

Scheuer: Der erste Teil ist von meiner Frau – der Spruch fiel ihr ein, als ich ihr neulich ein Selfie mailte. Das musste ich mir natürlich gleich notieren. Beim zweiten Teil bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ehrlich gesagt, habe ich auch keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich kann kein Latein.

TITANIC: Meinen Sie, Aktionen wie diese erreichen etwas? Und kommt es Ihnen nicht ganz gelegen, dass die Kampagne solche Wellen schlägt?

Scheuer: Klar. Sehen Sie, ich kann ja nur mahnen. Es entscheidet jeder selbst, was er tut. Aber als Verkehrsminister ist es nunmal mein Job, die Leute wachzurütteln, in die stabile Seitenlage zu packen und ihnen meine Message mit Nachdruck ins Hirn zu pusten. Bildlich gesprochen jetzt. So ein Radfahrer muss etwas aushalten, wenn er mal aus Versehen mit der Kühlerhaube angebumst wird. Sonst darf das am Schluss wieder Otto Normalraser ausbaden und das kann es ja nun auch nicht sein.

TITANIC: Sind denn weitere Kampagnen in Planung?

Scheuer: Na klar, ich lege mich mächtig ins Zeug für die Radler, obwohl sie verhältnismäßig undankbar sind. Mein Ministerium arbeitet derzeit bereits an neuen Plakaten und Videos. Damit sollen demnächst Auto- und Lkw-Fahrer gebeten werden, zwischendurch auch mal für Radfahrer zu bremsen – oder es wenigstens zu versuchen. Zumindest einmal im Jahr. Und selbstverständlich nur freiwillig. Schließlich sind wir ein freies Land.

TITANIC: Tragen Sie auch einen Helm, wenn Sie Fahrrad fahren?

Scheuer: Ich habe es versucht, bekam dann aber schreckliche Kopfschmerzen. Seitdem darf ich aus gesundheitlichen Gründen nur Auto fahren, Mindestgeschwindigkeit 150 km/h. Meinem Arzt wage ich nicht zu widersprechen. Daher bleibe ich notgedrungen beim Auto.

TITANIC: Herr Scheuer, vielen Dank für das Gespräch.

Scheuer: Kein Problem, ich muss jetzt ohnehin weiter zu VW, neue Instruktionen abholen.

Dimitri Taube