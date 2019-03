Kuban selbst, der auf Fotos gern seine Ärmel hochkrempelt, weil er sehr stolz auf seine baumstumpfstarken Unterarme ist, beschreibt sich selbst sehr ehrlich und selbstkritisch als "sturmfest und erdverwachsen". Ein träger Mensch, ein Mensch des Stillstands also. Wer die Auftritte des gebürtigen Kirchdorfers beobachtet, dem kommen umgehend noch weitere Begriffe in den Sinn. Es sind Begriffe wie "Leberwurst" und "Säuferleber", aber auch "Kartoffelknödel", "Handtellerschweiß" und "Dorfdisko". Diesen Assoziationen, die Kuban unweigerlich weckt, verdankt er den überraschenden Sieg über seinen Konkurrenten Stefan Gruhner, mit dem die meisten Menschen eher Worte wie "Pflegenotstand", "Ostdeutschland" und "Alpecin" in Verbindung bringen. "Außerdem ist Gruhner schwul und das ist bei uns doch schon Jens Spahn", so ein Besucher des Deutschlandtags der Jungen Union.

Als klobiger Brüllaffe, zornfaltiger Schnappatmer und personifiziertes Herzinfarktrisiko ist Kuban genau jener Vollbauer, der Buben und Mädchen der Jungen Union in ihren Träumen hinter die lockende dritte Toilettentür begleitet. Seine Fans in der Partei verbreiten den Hashtag #Kubaner sowie den Slogan "Ich bin ein Kubaner" – Sozialismus ja, aber national muss er sein, so ihr Credo.

Der junge Uli Hoeneß in alt

Wie Hoeneß interessiert sich auch der neue JU-Schreihals für Steuertricks und Fußball. Im Sportunterricht wurde er immer als Erster gewählt. Nicht aufgrund seiner Fähigkeiten, sondern weil die anderen Kinder Angst vor seinem lauten Organ hatten. Kuban kann nämlich auch sehr laut weinen. Verdingt er sich gerade nicht als Innenverteidiger und leicht zu bestechender Schiedsrichter seines Heimatvereins, so sucht er als Scout des Bundesligisten Hannover 96 nach talentierten Spielern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Hannover 96 ist in dieser Saison bereits so gut wie abgestiegen.

Tilman Kuban jedoch plant den Aufstieg. Gewaltiger als sein Gebrüll sind nur seine Ziele: So will er sich beispielsweise bedingungslos für die Interessen der jungen Wählerschaft einsetzen und sich auch nicht davon abhalten lassen, dass die #NiemehrCDU gar keine jungen Wähler mehr hat. Der Bundesvorsitzenden seiner Partei, Annegret Kramp-Karrenbauer, drohte er an, die Junge Union werde "sie treiben" (vgl. Gauland, Eberhardt Alexander) und ein unbequemer Begleiter werden, sofern etwa die Unternehmenssteuer nicht reformiert werde – Kuban hat ein Gespür dafür, was die einfachen Leute in diesem Land umtreibt. Und auch sein Vorhaben, Merz als Minister ins Bundeskabinett zu holen, scheiterte bislang einzig und allein daran, dass sich kein Mensch für die Meinung des JU-Vorsitzenden interessiert.