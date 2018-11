Was geht? Wer kommt? Wie steht's? 100 Jahre deutsches Laufhaus

Obwohl damit keine politische Zuordnung vorgenommen wurde, ging es erkennbar um den Kampf zwischen einer konservativen Kultur und Erregung, die das Laufhaus repräsentiert habe, meint der Kopulationswissenschaftler Patrik Rüssler. Gewiss waren längst nicht alle Laufhäusler Linksträger – aber das Laufhaus wurde rasch ein Feindbild für Rechtspräservative.

Ist es das bis heute geblieben? Mit dem umstrittenen Auftritt des bekannten Kulturbolschewisten Dieter Bohlen ist einiges davon wieder hochgekommen, mehr als man sich ernsthaft vorstellen mag. Und damit auch Fragen wie: Kann Laufhaus noch erregen? Oder knickt man dort ein und schlafft ab?

2019 wird es sich zeigen, in Weimar, in Dessau, in ganz Deutschland: Ist das Laufhaus mit seiner Offenheit, Grenzenlosigkeit und der klaren Kurve noch modern im Sinne von präpostmodern oder ist es zu einem albernen Wortspiel auf einer Banausen-Website verkommen?

Na ja.

Riegel/Wolff