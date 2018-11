Karliczek: Ich habe gesagt, dass nicht an jeder Milchkanne 5G verfügbar sein muss. Wer in einer Milchkanne wohnt, der hat für mich – Entschuldigung – nicht mehr alle Tassen im Schrank!

TITANIC: 5G soll allerdings mehr bieten als nur eine schnellere Internetverbindung.

Karliczek: Das weiß ich selbst. 5G wird unser Leben auf den Kopf stellen. Licht gibt es nur noch über Strom, Wasser kommt digital aus dem Hahn und unsere Handys fahren Auto. Das ist eine grausame Welt! Das Ende vom Lied ist ja, dass das Internet so rasant wird, dass sich jedes gleichgeschlechtliche Paar in Windeseile ein Kind von irgendeinem thailändischen Server herunterladen kann, Stichwort 3D-Drucker. Natürlich alles schön am Gesetzgeber vorbei. Am Schluss leben wir in Gaga-Hausen. Wollen Sie das? In Gaga-Hausen leben?

TITANIC: Nein, das ist doch jetzt gar nicht … –

Karliczek: Sehen Sie! Das wollen Sie auch nicht, Sie haben es gerade zugegeben. Niemand will in Gaga-Hausen leben, aber wir steuern geradewegs – auf Breitband, wenn man so will – darauf zu.

TITANIC: Wo wir beim Thema sind: Sie sehen eine Gefahr darin, wenn gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren. Eine weitere Position, die nicht so recht ins Jahr 2018 passen will.

Karliczek: Das stimmt nicht. Ich gebe Ihnen ein modernes Beispiel: Ein Computer braucht eine Maus und eine Tastatur. Sonst können Sie ihn nicht bedienen. Wenn Sie zwei Tastaturen oder zwei Mäuse haben, können Sie vielleicht viel Spaß haben, den Computer können Sie aber nicht bedienen.

TITANIC: Der Computer ist in diesem Beispiel das Kind?

Karliczek: (überlegt) Mit Verlaub, das ist Blödsinn. Man kann Technik nicht mit Menschen vergleichen. Was reden Sie nur für einen Unsinn?

TITANIC: Danke für das Gespräch!

Karliczek: Nichts zu danken!

Fabian Lichter