Der Scoop des Jahres!

Mit zweitem Namen heißt er Julian! Hasso Julian Blondi, der in den USA unter anderem Namen in einer Hütte lebt, spricht exklusiv über Angela Merkel und die Herrchenrasse.

Von MORITZ HÜRTGEN

Long Island – Im Vorgarten des Ehepaars Kirk und Kay Dykeman weht die Reichskriegsflagge. Typisch für diese Gegend voller Trump-Supporter. Ein Unterschied zur Nachbarschaft: Neben der Flagge steht eine weiß gestrichene, 1,88 Meter hohe Hütte. Der Hund, der hier lebt und manchmal bellt, hütet ein Geheimnis. Er ist der letzte Blondi.

Blondi, Adolf Hitlers Schäferhündin, die bis zum Ende an der Seite des Führers wedelte und sein Tagebuch schrieb, war die Großtante des Kläffers, den ich heute aufsuchen will: Hasso Julian Blondi.

Das Ehepaar Dykeman ist out of town, weshalb ich mich der Hütte ungestört nähern kann. Ich klopfe an. Stille. Doch ich lasse mich nicht täuschen. Aus der Hundehütte höre ich ein leises Twittern. Zweiter Versuch. Ich ziehe eine Wurstkette aus meiner Jacke, lege das Ende vor den Hütteneingang und beginne, die Kette langsam einzuholen. Doch nichts passiert.

Die Frau, die direkt gegenüber wohnt, weiß mehr. "You know the story?" frage ich sie. Sie nickt stumm und lächelt irre. Blondi, der Hund von gegenüber, sei "a hot dog", lange Zunge, geiles Hecheln. "They call him Reichelt!"

Doch dann passiert es. Als auf der Straße ein Diesel-Pickup vorbeifährt, schnellt Hasso Julian aus seinem Bretterverschlag hervor und wedelt mit seinem Schwanz. Die Nachbarin ruft: "Lord, he sure likes them diesel cars!"