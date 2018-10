Traurig: Wein perlt in rauhen Mengen, aber sonst fehlt es in Deutschland an allem. Zum Beispiel an Blut. Das Deutsche Rote Kreuz meldet Engpässe bei Blutkonserven! Aber nicht mehr lange: Mit der bundesweiten "Aktion Venensaft" atmen Dialyse-Patienten wieder auf. Die roten und weißen Weinkörperchen sind kompatibel mit sämtlichen Blutgruppen, frei von HIV und Hepatitis C, und bei 18 Prozent bundesdeutschen Alkoholikern fällt das Ethanol im Blutbild kaum auf. Durch die Venen geschossen, entfacht die Edelrebe eine belebende Wirkung, befeuert Geist und Körper.