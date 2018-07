Kino

Das ultimative Portal in ferne Welten kann man mittlerweile an Dutzenden Standorten in Deutschland betreten. Träume aus Zelluloid und Popcornduft werden wahr, wenn Sie die magischen Worte sprechen: "Einmal 'The First Purge' für zwei Erwachsene und zwei Kinder, bitte. Was, so teuer? Unverschämtheit! Na, wenigstens keine Überlänge. Cola gibt’s aber trotzdem nicht. Ihr hättet zu Hause was trinken können. Nein, ich diskutiere nicht!"